Son dakika | Trabzonspor Flavio Medeiros da Silva’nın transferini KAP’a bildirdi…

Trabzonspor, Brezilya’nın EC Bahia kulübünden 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio Medeiros da Silva’nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Brezilya’nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva’nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Jose Sosa’nın yerine transfer edilen genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor oyuncuya sezonluk 750 bin Euro ödeyecek. Trabzonspor, Bahia Kulübü’ne 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki satış karından %20 pay verecek.

Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza’yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlattı. Bordo Mavili ekip, uzun süredir transferin bitirmek için çaba sarf ettiği Flavio Medeiros da Silva’da mutlu sona ulaştı. Bahia Kulübü ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu; 2019-2020 sezonunda forma giydiği 9 maçta 2 asist kaydetti.