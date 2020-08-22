PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi finali için nefesler tutuldu

Çeyrek finalde Barcelona'yı 8 golle geçen ve yarı finalde Lyon'u 3-0 mağlup ederek finale adını yazdıran Bayern Münih, Atalanta ve Leipzig'i saf dışı bırakan PSG ile finalde karşılaşacak. Süper yıldızların kozlarını paylaşacağı PSG Bayer Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi finali 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanacak PSG Bayern Münih maçı 23 Ağustos Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain Bayern Münih Şampiyonlar Ligi final maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin beIN Sports Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanması da bekleniyor.

PSG TARİH YAZMAK İSTİYOR

Katarlı iş adamı tarafından alındıktan sonra dünya yıldızlarını takıma kazandıran ve Avrupa'nın en dikkat çeken ekiplerinden biri olan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Fransız ekibi, kupaya uzanarak tarih yazmak için sahaya çıkacak.

BAYERN MÜNİH, 6. KEZ KUPAYI KAZANMANIN PEŞİNDE

Alman devi Bayern Münih, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde hiç maç kaybetmedi. Özellikle Barcelona'yı 8-2 mağlup ettiği maçla dikkatleri üzerine çeken Bayern Münih, PSG'yi mağlup etmesi durumunda toplamda 6 deva Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış olacak.