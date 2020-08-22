İstanbul Yarı Maratonu’nda sanal koşu kayıtları yeniden açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda, bu yıl Covıd-19 tedbirleri nedeniyle sporcuların sağlığını riske atmamak için kontenjan sınırlaması bulunuyor. Katılımcı kısıtlaması nedeniyle yer alamayanlar için ilk kez, “tek başına bizimle koş!” sloganıyla Türkiye'nin en geniş kapsamlı sanal koşusu düzenlenecek.

DÜNAYANIN HERHANGİ BİR NOKTASINDAN KATILABİLECEK

Türkiye'nin ilk sanal yarı maratonunda 21 kilometre koşmak isteyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 1 Eylül'den itibaren Play Store ve App Store'dan indirerek bu tarihi koşuda yerini alabilecek. Sporcular uygulamayı açarak 19-20 Eylül tarihleri arasında diledikleri zaman aralığında, diledikleri yerde 21 kilometre koşusunu tamamlayabilecek.

10 KİLOMETRE SANAL KOŞU KATEGORİSİ

Pandemi önlemleri nedeniyle tarihi parkurda yapılmayacak 10 kilometre yarışlarına, sanal koşu uygulaması ile kendi rotasında koşanlar da katılabilecek. Böylece hem Vodafone İstanbul Yarı Maratonu ruhuna ortak olurken, hem de kendilerine meydan okuyabilecekler. Yarışmacılar, dünyanın herhangi bir noktasında, diledikleri yerden bu heyecana ortak olabilecek, yardımseverlik koşusu ile iyilik peşinde koşabilecekler.

21 KİLOMETRE PATEN KOŞUSU KATEGORİSİ

Yoğun talep üzerine yeniden açılan 21 kilometre Paten kategorisi ile paten tutkunları da Tarihi Yarımada parkurunun büyüleyici manzarasında Vodafone İstanbul Yarı Maratonu parkurunda yerini alacak. Paten kategorisinde yarışanlar, ilk start alan ve bitiş çizgisine ilk vararak yarı maratonu tamamlayan grup olacak.