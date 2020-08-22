Gençlerbirliği’nde sakatlık şoku! Yeni transfer 6-7 ay sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği Kulübü, dün yapılan antrenmanda sakatlanan Salih Dursun’un sol diz ön çapraz bağında kopukluk tespit edildiğini ve oyuncunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Ankara ekibine tecrübeli futbolcusundan kötü haber geldi. Dün yapılan yeni sezon çalışmasında sakatlanan Salih Dursun’un 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gençlerbirliği Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Salih Dursun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yeniden sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

Salih Dursun, Antalyaspor ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 17 Ağustos 2020 tarihinde Gençlerbirliği’ne imza atmıştı.