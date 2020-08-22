Gaziantep FK, Muhammet Demir’i tekrar kiraladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir’den Muhammet Demir’i 1 yıl daha kiraladığını duyurdu. Muhammet, geçtiğimiz sezon Gaziantep ekibinde 22 resmi maça çıkıp 3 gol atma başarısı göstermişti.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl da kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Muhammet Demir’e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.