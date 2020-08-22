Galatasaray’dan İnegölspor’a…

TFF 2’nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Galatasaray´dan Stoper Ogün Çalışkan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine basın sözcüsü Cihan Bozacılar ile futbol şube sorumlusu Mustafa Arıcı katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan basın sözcüsü Cihan Bozacılar, şunları söyledi:

“Yönetim kurulu olarak transfer çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün Galatasaray A Takımı’ndan stoper mevkisinde oynayan 20 yaşındaki Ogün Çalışkan ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Ogün kardeşimiz 2 yıl önce profesyonel sözleşme imzalanarak Galatasaray A Takımı’na dahil edilmişti. Kendisi milli takımlarımızın alt gruplarında da forma giyme başarısı gösterdi. Bugünden sonra İnegölsporumuzun başarısı için mücadele edecek. Ogün´ün transferinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray camiası ile teknik direktör Fatih Terim hocamıza çok teşekkür ediyorum.”

Ogün Çalışkan ise “Hedefleri olan bir oyuncuyum. İnegölspor´a geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi göstererek hem kulübüme faydalı olmak hem de üst liglere transfer olmak istiyorum. Transferimde emeği bulunan herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.