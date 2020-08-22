Galatasaray’da sular durulmuyor! İstifa geldi…

SÖZCÜ'NÜN gündeme getirdiği ve savcılığa da yansıyan G.Saray Disiplin Kurulu'ndaki ‘tertip düellosu' yeni bir aşamaya taşındı. Şikâyeti yapan 32 yıllık kulüp üyesi Nuray Dayı'nın hedef aldığı G.Saray Disiplin Kurulu'nun avukat üyesi Cengiz Akıncı, şu ifadeleri kullandı: “Serdar Eder'e açılan disiplin soruşturmasının nedeni, Nuray Dayı hakkındaki soruşturmaya tarafımdan müdahale edilmesinden değil, denetim kurulunun hazırladığı rapor ve yönetim kurulu kararından dolayıdır.”

DOLANDIRICILIK İDDİASI

“YÖNETIM kurulu tarafından hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'na ‘dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan E.E. ve yine kulüpten ihraç edilen Nuray Dayı hakkında, Serdar Eder sicil kurulu başkanının denetim görevini yerine getirmemiştir. Bu nedenle TCK'nın 251 ve 252. maddeleri doğrultusunda işlem başlatılmıştır. Eder, tüzüğe aykırı olarak üyelik başvurusunda bulunanların imzalarını almaya şahsen gerek görmediğini de kabul etmiştir.”

KURUL BAŞKANI İSTEDİ

“DISIPLIN kurulunun hukukçu üyesi olmam sebebiyle, kurul başkanının bilgisi ve şifahi istemiyle konuyu araştırmak için hem E.E.'yi hem de Nuray Dayı'yı aradım. Dayı, yazılı savunmasında yer alan bilgileri bana verdi; heyecandan elinin tutmadığını beyan ederek savunma metnini hazırlama hususunda yardımcı olmamı istedi. Açıklamalarını metin haline getirdim, kendimden bir ekleme yapmadım.”

‘EVRAKTA TAHRİFAT VAR'

“ARAŞTIRMALAR sonucunda Nuray Dayı, bazı makbuzlarda tahrifat yaptığı anlaşılınca tüzüğün 109. maddesi gereği üyelikten çıkarıldı. Ancak şahsen bu kararın alındığı disiplin kurulu toplantısına katılmadım ve bu karara imza atmadım. Eski kulüp genel sekreteri Mustafa Turgun'un ifşaatları ve denetim kurulu raporları sonrası tüm tüzük ihlallerinde Serdar Eder'in sorumlu olduğu kanaatine varıp görüşü email ile bildirdim.”

20 AĞUSTOS'TA ÖĞRENDİM

“SERDAR Eder'in kulüp içindeki bağlantılarını kullanarak bu raporu elde ettiğini ve Nuray Dayı'ya şikayet dilekçeleri hazırlatıp çeşitli mercilere verdiğini 20 Ağustos'taki disiplin kurulu toplantısı öncesi kulüp genel sekreteri Selçuk İren'den öğrendim. Galatasaray ve disiplin kurulunun zarar görmemesi adına istifa ettim. Divan kurulunda görevli olan Aykutalp Derkan'ın hukuki görüşte adının geçmemesine rağmen komploya dahil edilmesi ise çirkin ve düzeysiz bir iftiradır.”

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