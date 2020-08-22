Fenerbahçe’de iki kritik unsur! Verimlilik ve deneyim…

FENERBAHÇE bu sezon, önceki yıllara göre farklı ve beğenilen bir transfer operasyonu yönetiyor. Topuk Yaylası'na ilk kez bu kadar çok yeni transferin götürülmesi, bu operasyonun bir ayağı. Ali Koç'un gelişinden sonra gençleştirilen takımın, art arda iki sezon yaşanan başarısızlığın ardından farklı bir politika ile yenilenmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki sezon ‘Başarı olmazsa olmaz' sloganıyla yürüyen sarı-lacivertlilerin tecrübeli, ligi iyi bilen ve camiaya daha çabuk uyum sağlayacak isimleri kadrosuna katıyor. Ali Koç da artık transferde daha aktif rol alıyor. Fenerbahçe Başkanı artık doğru bildiğini yapıyor, transferde son kararı veren isim oluyor. Transfer görüşmelerinde Koç bizzat devreye giriyor, oyuncu, kulübü ve menajerleriyle görüşmeler yapıyor. Yeni transfer politikasında öne çıkan iki unsur var: Verimlilik ve deneyim.

RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ

KANARYA, geçen sezon ligin enleri sıralamasında zirvede yer alan futbolcuları bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı başardı. Ligin en çok gol atan sol beki Novak ve en fazla asist yapan sol beki Caner Erkin'i renklerine bağlayan Kanarya, ligin en çok top kapan sağ beki Gökhan Gönül ile ligin en çok kilit pas veren orta saha oyuncuları Sosa ile Mert Hakan Yandaş'ı da aldı.

YAŞ ORTALAMASI YÜKSELDI

YÖNETİM transferde tecrübeli oyunculara yöneldiği için bazıları tarafından eleştiriliyor. Ancak son 5 yılda şampiyon olan Başakşehir 30.8, Galatasaray ve Beşiktaş ise 28 yaş ortalamasına sahipti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u dışarıda bıraktığımızda yaş ortalaması 30. İki genç oyuncuyu da eklediğimizde yaş ortalaması daha da aşağıya iniyor.