Fenerbahçe Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini uzattı

Transferde bombaları arka arkaya patlatan Fenerbahçe sözleşmeleri sona eren oyuncular ile ilgili girişimlerini de sürdürüyor… Sarı lacivertliler 2 sezon önce Galatasaray’dan transfer edilen Tolga Ciğerci’nin sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kontratı sona eren ve takımdaki geleceği belirsiz olan Tolga Ciğerci için teknik direktör Erol Bulut’un olumlu rapor vermesi ve rotasyonda görev vermeyi düşünmesi yeni anlaşmayı da beraberinde getirdi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında 26 lig maçında forma giydi ve 2 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

Şu ana kadar Sosa, Mert Hakan, Caner, Gökhan, Novak, Thiam, Sinan, Barış ve İsmail'e imza attıran Fenerbahçe, Alper Potuk'la da yollarını ayırmıştı.