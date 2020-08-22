Fenerbahçe Marcel Tisserand için resmi teklif yaptı

Transferde sezonun en hareketli takımı olan Fenerbahçe’de stoper bölgesi için çalışmalar hız kazandı…

Kadrosunu güçlü bir stoperle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de, bu bölge için Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand adaylar arasında ilk sıraya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, Demokratik Kongolu futbolcunun mutlaka alınması için yönetime istekte bulundu. Wolfsburg'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper için Alman kulübüne resmi teklif yapıldı.

Geçen sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Tisserand, 1 gol attı. 1.90’lık 27 yaşındaki stoper Monaco alt yapısında futbola başladı. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022’de bitecek olan Kongolu futbolcu, Moncao, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.