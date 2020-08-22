Fenerbahçe, Karagümrük’e diş geçiremedi

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya teknik direktör Erol Bulut; Harun, Serdar, Zanka, Sadık, Ozan, Gustavo, Gökhan, Caner, Mert Hakan, Rodrigues ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Karagümrük, 5'inci dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin ise gole yanıtı gecikmedi. Karşılaşmanın 7'nci dakikasında Ozan Tufan'ın penaltı gölüyle sarı-lacivertliler durumu 1-1'e getirdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Harun'un yerine Altay'ı, Sadık'ın yerine Ferdi'yi alarak başladı. Fenerbahçe, ikinci yarının başında 47'nci dakikada Mert Hakan Yandaş ile öne geçmeyi başardı: 2-1.

Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'de, mücadelenin 66'ncı dakikasında Mert Hakan, Gustavo, Thiam, Gökhan Gönül ve Ozan Tufan yerini Zajc, Frey, Murat Sağlam, Jailson ve Deniz Türüç'e bıraktı. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında Karagümrük'te Ndao, hızlı hücumda takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-2. Mücadelenin son bölümlerinde ise Rodrigues yerini Muhammed'e bırakırken, karşılaşma da 2-2’lik eşitlikle sona erdi.