Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük CANLI İZLE

Süper Lig’in başlangıç tarihi yaklaşırke takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe ile Karagümrük saat 17:00’da Topuk Yaylası tesislerinde karşılaşacak.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık kapsamında oynanacak olan karşılaşma YouTube üzerinden yayınlanacak. Fenerbahçe Karagümrük maçı Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalına ücretli olarak katılmak kaydıyla izlenebilecek. 5 TL, 15 TL ve 25 TL’lik paketlerden herhangi birine üye olan taraftarlar maçı canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜRK CANLI İZLE

FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANMIŞTI

Fenerbahçe sezonun hazırlıklarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde İstanbulspor’la karşılaşmış ve 4-0’lık galibiyet almıştı.