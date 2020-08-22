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Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük CANLI İZLE

Fenerbahçe hazırlık maçı kapsamında Karagümrük'le karşılaşıyor ve takımlarının hazırlık durumunu görmek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Karagümrük maçının detaylarını merak ediyor. Fenerbahçe Karagümrük maçı YouTube üzerinden yayınlanacak ancak ücretsiz olmayacak. İşte maçın canlı yayınına dair ayrıntılar...

16:38 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük CANLI İZLE

Süper Lig’in başlangıç tarihi yaklaşırke takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe ile Karagümrük saat 17:00’da Topuk Yaylası tesislerinde karşılaşacak.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık kapsamında oynanacak olan karşılaşma YouTube üzerinden yayınlanacak. Fenerbahçe Karagümrük maçı Fenerbahçe’nin resmi YouTube kanalına ücretli olarak katılmak kaydıyla izlenebilecek. 5 TL, 15 TL ve 25 TL’lik paketlerden herhangi birine üye olan taraftarlar maçı canlı olarak izleyebilecek.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜRK CANLI İZLE

FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANMIŞTI

Fenerbahçe sezonun hazırlıklarını sürdürürken geçtiğimiz günlerde İstanbulspor’la karşılaşmış ve 4-0’lık galibiyet almıştı.

Son güncelleme: 16:39 22.08.2020