Ever Banega’dan Antonio Conte’ye: Bakalım o peruk gerçek mi?

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Inter’i 3-2’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen maçta futbolun haricinde Inter’in teknik direktörü Antonio Conte ile Sevilla oyuncusu Ever Banega arasındaki tartışma akıllarda kaldı.

Maç esnasında Conte’nin itirazlarından rahatsız olan Banega, İtalyan hocaya çenesini kapatmasını söyledi. İkili bir birine doğru yürürken tartışmanın büyümemesi için araya başkaları girdi. Sky Sports’un haberine göre Banega daha sonra, “Bakalım o kafandaki peruk gerçek mi?” diye seslendi.

Bunun üzerine tansiyon iyice yükselirken Conte ise Arjantinli futbolcuya maçtan sonra kendisini saha dışında bekleyeceğini söyledi. Maçtan sonra kendisine yaşananlar sorulduğunda Conte, “Bu konuda konuşmayacağım. Ben de futbolcuydum. Sahada yaşanan sahada kalır. Banega ile aramda geçenlerin hiçbiri sizi ilgilendirmiyor” diyerek durumu açıkladı.

Banega a Conte: “Hai i capelli o una parrucca?” Conte: “Ti aspetto fuori” pic.twitter.com/YxcxvB1Zcc — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 22, 2020

Maç sonrası röportajında gollere de değinen Conte, “Maç içerisinde spesifik bir olaydan bahsetmek kolay değil. Ancak eğer penaltı kazandıysanız ve rakibiniz bu karşılığında kırmızı kart görmeliyse, kırmızı kart vermelisiniz. Hepinizin tahmin edeceği gibi, o zaman maç olmasından gerekenden çok daha kolay olurdu. Hakem yorumunu yaptı ve kararını verdi. Neticede VAR sistemini de unutmamak gerek. Ancak her ülkede VAR’ın kendine has bir yorumunun olduğunu biliyoruz” dedi.

Lukaku’nun kendi kalesine attığı golle ilgili de konuşan 51 yaşındaki deneyimli hoca, “Pozisyonlar bulduğumuz bir sürede şanssız bir şekilde topu kendi kalemize gönderdik. Bu golün ardından fırsatlar yakalamayı başardık ama değerlendiremedik” diye konuştu.

Sevilla son 14 senede oynadığı 6. UEFA Avrupa Ligi finalinden de şampiyonlukla dönmeyi başardı. Inter’de ise Antonio Conte’nin geleceği belirsiz. İtalyan hoca yönetimle konuştuk sonra bir sonraki sezonda takımla yer alıp yer almayacağına karar vereceklerini açıkladı. Conte’nin ayrılması halinde Massimiliano Allegri’nin Inter’le anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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