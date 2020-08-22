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Sözcü

Cristiano Ronaldo otel zincirine bir yenisini ekliyor

Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester'da otel açmaya hazırlanıyor. Madeira, Lizbon, Madrid, New York, Marakeş ve Paris'teki otellerine bir yenisini eklemek isteyen Ronaldo'nun, yeni projesinin detayları ve fotoğrafları ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER
23:28 -
Haberler Futbol
Cristiano Ronaldo otel zincirine bir yenisini ekliyor

İtalya Serie A takımlarından Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, futbolu bıraktıktan sonra kendisine önemli bir gelir sağlayacak projeye imza atıyor. Portekizli dünya yıldızı futbolcu, Manhester’da 30 milyon Euro’ya mal olacak bir otel açmaya hazırlanıyor.

Ronaldo’nun 11 katlı, dört yıldızlı lüks otelinin çatı katında da bir bar yer alacak. Bar, Manchester’ın önemli parklarından biri olan Piccadilly Gardens manzaralı olacak. 151 yataklı otelin giriş katında da kafe ve barlar yer alacak. Daily Mail’de yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, ‘CR7 Pestana’ adını vereceği otelin inşaat iznini almak için yakında girişimlere başlayacak.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından inşasına başlanacak otelin 2023 yılında açılması planlanıyor. Ronaldo’nun Madeira, Lizbon, Madrid, New York, Marakeş ve Paris’te de otelleri bulunuyor. 35 yaşındaki yıldızın, bu otellerin başarıya ulaşmasının ardından Manchester’da da otel açmaya karar verdiği belirtiliyor.

Portekizli turizm şirketi Pestana ile ortak çalışan Ronaldo’nun yeni otelinin projesi, şirketin internet sitesinde yayınlandı.

 

Foto: Pestana internet sayfası

 

Foto: Pestana internet sayfası

Foto: Pestana internet sayfası

cristiano ronaldo juventus Manchester
Son güncelleme: 23:40 22.08.2020