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Sözcü

Bursaspor bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ekibin tesisleri kapatıldı.

13:16 -
Haberler Futbol
Bursaspor bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Bursaspor’da yapılan testler sonrası A Takım’dan bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Oyuncu özel bir hastanede karantinaya alınırken, takımın antrenman yaptığı Özlüce Tesisleri’ne giriş çıkışlar kapatıldı. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun Covid-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış olup, sporcumuz sağlık sponsorumuz Medicana Hastanesi'nde karantina altına alınmıştır.

Kamp kadromuzdaki oyuncularımız da önlem olarak ve Sağlık Bakanlığımızın kararı doğrultusunda 27 Ağustos Perşembe gününe kadar Özlüce Tesislerimizde karantinaya alınmıştır. Bu sebeple Özlüce Tesislerimiz giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

Daha önceden açıklamış olduğumuz kamp programımız da ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu

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Son güncelleme: 13:20 22.08.2020