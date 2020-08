Arsenal Salah-Eddine ile anlaştı

Premier Lig takımlarından Arsenal, yeni sezon transferlerine yoğun mesai harcıyor. Lille’den Gabriel Magalhaes, Atletico Madrid’den Thomas Partey ve Lyon’dan Houssam Aouar’ı kadrosuna katmaya çalışan Kuzey Londra ekibi, kadrosunu yeniden dizayn etmeye çalışıyor.

Mikel Arteta ile yeniden yapılanmaya giden Arsenal, alacağı oyuncular kadar takımdan göndereceği oyuncularla da değişimi sağlamak amacında. Hatta bu değişim sürecinden teknik ekip ve altyapı akademisi de kendilerine düşen payı alacak gibi gözüküyor.

Bu doğrultuda altyapı sorumlusu Per Mertesacker’i yetkilendiren Arsenal şimdiden birkaç ekleme yaptı bile. Bunlardan sonuncusu, Feyenoord altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Salah-Eddine oldu. Genç oyuncu bonservis bedeli elinde olarak Topçular’a katıldı

Birleşik Krallık’taki transfer kuralları sebebiyle oyuncunun 17. yaşına girmesini bekleyen Arsenal, Salah’ın doğum günü sonrası genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Orta sahada görev alan Salah, her iki ayağını da kullanabiliyor. Hollandalı oyuncunun akademideki ilk günlerinden bazı güzel hareketleri sosyal medyaya sızdı:

Salah-Eddine scoring a couple of goals in training with Arsenal #AFC @Salahouladd pic.twitter.com/8sMleUrFN4

— Dan Critchlow (@afcDW) August 22, 2020