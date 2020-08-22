Ahmet Nur Çebi: Yüreği yeten varsa gelsin çıkarsın!

Vodafone Park’ta düzenlenen 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi merak edilen bir çok konuda açıklamada bulundu. Futbolcuların indirim taleplerine olumlu bakmadığını belirten Çebi, ”Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimler katamayız” ifadelerini kullandı. İşte Çebi’nin açıklamalarından satır başları…

‘2 YIL DAHA BÖYLE DEVAM EDECEK’

“Maliyetleri çok yüksek futbolcularımız var. İndirim konusunda yüzde 99 olumsuz yanıt aldık. İndirim veya yolları ayırma taleplerimiz yeterli gelmedi. Suçlamıyoruz. Bilgilendiriyoruz. Bize ‘Bir daha böyle bir kontratı hayatımız boyunca bulamayız, biz buradayız’ cevabını verdiler. Ne yapabiliriz bilemiyoruz. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. İki yıl daha böyle devam edecek. Harcama limitimiz 30 milyon euro’lara indi. Ayrılan topçuların yerine yenilerini koyma şansımız yok. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız bilmiyorum.”

‘BABAM İSMİNİ İSTEMEDİ’

Ahmet Nur Çebi’den Vodafone Park önündeki Kartal heykelinin altında Yaşar Kaptan Çebi yazması tepkilerine cevap: “Babam kendi elleriyle stadın önüne koydurdu. Her gün uğraştı. Babam ismini istemedi, Fikret Orman yazdırdı. Çıkarmak isteyen varsa gelsin, yüreği yeten varsa…”

‘BAŞKALARI NASIL YAPIYOR BİLMİYORUM’

Transfer limitlerinin yarattığı yük ve sıkıntı hala devam ediyor. İndirim yapmadıkları müddetçe, yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap. Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem yok. Bunu realize edeceğime inanıyorum. 3 milyon euroluk bir futbolcuyu gönderince 3 futbolcu almak gibi bir zorunluluğumuz var. İşimiz zor. Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Bu sebeple Sergen Hocamızdan destek istedik. Doğru söylemleri var. Altyapıdan futbolcu var da mı ben oynatmıyorum dedi. Haklı.

‘ALTYAPI MEHMET EKŞİ’YE EMANET’

Eski kaptanlarımızdan futbol adamı Mehmet Ekşi’yle el sıkıştım. Altyapıyı ona teslim ediyoruz. Sergen Hoca ile birlikte çalışacaklar. Gelecek günlerde altyapıyla ilgili projelerimizi açıklayacağız.

‘BİZ BEŞİKTAŞ’IZ CESURUZ’

PAOK maçımız var, önemli. Tur atlarsak önümüz biraz daha açılacak. Son zamanlarda siyasi polemik söz konusu. Biz spor kulübüyüz, müsabakalarda işimizi yapacağız. Spor kardeşliktir. Biz böyle yapacağız. Bakanlıklar bize son derece büyük katkı verdi. İlgililer ile görüştüler. Hepsine teşekkür ettiler. Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. PAOK ile kardeşliğimizi, kartal amblemi olduğunu, beraber bazı şeyleri paylaştığımızı ifade eden mektubu göndereceğiz. Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, oradaki oyunlardan korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaş’ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler.