Voleybolda temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının kuraları çekildi. Kadınlarda ülkemizi Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank temsil edecek.

Erkeklerde ise Arkas ve Fenerbahçe HDI Sigorta Devler Ligi’nde mücadele edecek ekiplerimiz oldu. Kadınlarda Fenerbahçe Opet B Grubu, Vakıfbank C Grubu ve Eczacıbaşı Vitra D Grubu’na düştü.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe HDI Sigorta A Grubu’nda, Arkas ise B Grubu’nda boy gösterecek. İki turnuvada da grup aşaması 10-12 Kasım tarihlerinde başlayacak.

İşte grup eşleşmeleri:

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

B Grubu: Fenerbahçe Opet, Imoco Conegliano, VB Nantes, Uralochka-NTMK

C Grubu: Vakıfbank, ASPTT Mulhouse, VC Maritza, Elemeden gelecek

D Grubu: Eczacıbaşı Vitra, Lokomotiv Kaliningrad, LP Salo, Elemeden gelecek

CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ

A Grubu: Fenerbahçe HDI Sigorta, Grupa Azoty, Lindemans, PGE Skra

B Grubu: Arkas, Cucine Lube, Tours VB, Sir Sicoma Monini