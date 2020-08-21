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Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 sezonunun başlama tarihi belli oldu!

Takımlar yeni transferleri ile takımlarını güçlendirirken, taraftarlar yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Futbol severleri heyecanlandıran açıklama TFF tarafından geldi. Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte TFF tarafından açıklanan tarih...

12:01 -
Haberler Futbol
Süper Lig ne zaman başlayacak? 2020-2021 sezonunun başlama tarihi belli oldu!

TFF tarafından açıklamaya göre Süper Lig yeni sezonu Eylül ayında oynanmaya başlanacak. Corona virüs salgını nedeniyle takvimde değişikliğe gidilen Süper Lig’in başlama tarihi belirlendi.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak olan Süper Lig'in bitiş tarihi 16 Mayıs 2021 Pazar olarak belirlendi. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecek.