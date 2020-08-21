Son dakika! Williams F1 takımının yeni sahibi ABD’den!

ABD merkezli yatırım firması Dorilton Capital, Williams’ın Formula 1 takımının da dahil olduğu Williams Racing’i satın aldı.

Yapılan açıklamada Formula 1 takımının adının Williams olarak kalacağı ve takımın Grove, İngiltere’deki merkezinin değişmeyeceği ifade edildi.

Sonuncusu 1997’de olmak üzere 9 kez (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) Formula 1’de markalar şampiyonu olan ve pilotları 7 kez (Alan Jones – 1980, Keke Rosberg – 1982, Nelson Piquet – 1987, Nigel Mansell – 1992, Alain Prost – 1993, Damon Hill – 1996, Jacques Villeneuve – 1997) pilotlar şampiyonu unvanına sahip olan ve tarihin en önemli motor sporları takımlarından biri olarak kabul edilen Williams, finansal kriz nedeniyle zor günler geçirmekteydi.

2018 ve 2019 sezonlarını son sırada tamamlayan ve yarışmacı olmaktan çok uzak bir görüntü çizen Williams bu yıl da puansız bir şekilde son sırada yer alıyor.

2014 ve 2015’te üçüncü sırayı elde eden Williams, 2014’ten beri motorlarını Mercedes’ten alıyor.