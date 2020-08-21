Son dakika | Fenerbahçe, Jose Sosa transferini resmen açıkladı!

Ve beklenen transfer açıklandı… Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Jose Sosa ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Daha önce Beşiktaş forması da giyen ve yaklaşık 3 yıldır Trabzonspor için mücadele eden 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa resmen Fenerbahçe’de. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüz, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Ernesto Sosa ile anlaşma sağlamıştır.

Önümüzdeki 2 yıl boyunca formamızı gururla taşıyacak olan Jose Sosa'yla imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; futbolcumuza Çubuklu ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

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Kariyeri boyunca Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Milan ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Sosa, Türkiye'de 2014-2016 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giydi ve siyah beyazlılarla 2015-16 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Bir sezon Milan'da forma giydikten sonra 2017-18 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan deneyimli orta saha 3 yıldır bordo mavili ekipte mücadele ediyordu.

Hem hücum, hem de savunmada etkili bir rol oynayan Sosa, 1 kez Almanya Süper Kupa, 1 kez Almanya Lig Kupası, 2 kez Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Atletico Madrid ile La Liga şampiyonluğ yaşayan Sosa, Milan formasıyla da İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

Sözcü Skor olarak 12 Ağustos’ta Fenerbahçe ve Sosa’nın anlaştığını duyurmuştuk. Sercan Hamzaoğlu imzalı haberde sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtilmişti.

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