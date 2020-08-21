Son dakika Fenerbahçe, Alper Potuk ile yollarını ayırdı

Eskişehirspor’dan Fenerbahçe’ye 2013 yılında transfer olan Alper Potuk, 2022’ye kadar sözleşmesi olan sarı-lacivertli takımla karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Takım arkadaşlarıyla 17.30’da gerçekleştirilen antrenman öncesinde saha içerisinde arkadaşlarıyla vedalaşan Alper daha sonra Topuk Yaylası Tesisleri’nde ayrıldı.

Fenerbahçe’nin resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Alper Potuk'a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 7 yıl boyunca Fenerbahçe formasını 214 maçta terletirken 17 gol attı ve 28 asist yaptı.

Alper Potuk, Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig ve 2014-2015 sezonunda TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

“YATTIĞIM YERDEN PARA KAZANMAK AMACINDA OLSAYDIM…”

Alper Potuk, 11 Temmuz’da bir açıklama yaparak kendisine gösterilen tepkilere cevap vermişti;

“10 yıldır 300 maçın üzerinde oynamış bir oyuncu olarak yabancı sınırlaması üzerinden şahsım adına yapılan yorumları, algıları kabul etmiyorum. Futbol kariyerim boyunca yaklaşık 10 hocayla çalışıp, birçok yıldız oyuncunun arasında, 25-30 maç ortalamasıyla sahadaydım. Ben sustukça yapılan yorumlarla terbiyesizliklerin ulaştığı nokta haddini aştı.

Yattığım yerden para kazanmak amacında olsaydım, ne sezon başı tarihte görülmemiş indirim yapar, ne de devre arasında 2.5 yıllık garanti ücretimden vazgeçerek ayrılmak istediğimi yönetim kuruluna iletirdim.

“10 YIL DAHA OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Evet, haklılar. Türk futboluna hangi kural gelir ya da giderse 10 yıl daha oynamaya devam edeceğim. Özetle, şu sıralarda bazı futbol yorumcularının adımı geçirerek tartıştığı yabancı oyuncu sınırlaması benim ilgilendiğim bir konu değildir.”