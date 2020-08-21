Sevilla İnter özet! UEFA Avrupa Ligi’nde kupanın sahibi belli oldu (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Avrupa Ligi’nde kupayı kazanan ekip belli oldu. İlk dakikasından itibaren seyir zevkinin hiç eksik olmadığı maçta Sevilla İnter’i 3-2 yenmeyi başararak kupayı kazandı.

Zorlu mücadelede gol perdesi 5. dakikada İnter adına Lukaku’dan geldi. Sevilla 12. dakikada attığı golle durumu 1-1’e getirdi. Geriden gelen Sevilla 33. dakikada De Jong’un attığı golle 2-1 öne geçti ancak 35. dakika İnter Godin ile eşitliği yakaldı. Maçın ikinci yarısındaki ilk ve tek gol ise 74. dakikada Lukaku’nun kendi kalesine gönderdiği gol ile geldi. Maçın geri kalanın başka gol gelmeyince Sevilla İnter’i 3-2 yendi. Maç özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

SEVİLLA İNTER ÖZET İZLE

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

12′, 33′ De Jong, 74′ Lukaku (K.K) / 5‘ Lukaku (P), 35′ Godin

74′ GOL! Sevilla 3-2 önde! Diego Carlos'un rövaşatayla kaleye gönderdiği topta Lukaku topa müdahale ederek kendi filelerini havalandırdı!

65′ BÜYÜK ŞANS KAÇTI! Inter, golcüsü Lukaku ile gole yaklaştı ancak kaleci Bono, Belçikalı forvetin şutunu karşı karşıya pozisyonda kurtarmayı başardı.

35′ GOL! Inter 2 dakika sonra cevap verdi! Bu kez kafa golü Inter'in stoperi Godin'den geldi. Brozovic'in serbest vuruştan altı pas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Uruguaylı oyuncu skoru 2-2'ye taşıdı.

33′ GOL! Yine De Jong yine Sevilla! İspanyol ekibi geriye düştüğü finalde 2-1 öne geçmeyi başardı! Kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa çok iyi kafa vuruşu yapan Luuk de Jong, meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi!

18′ Inter Teknik Direktörü Conte, penaltı bekledikleri pozisyondan sonra istenilen karar çıkmayınca hakeme yoğun itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

12′ GOL! Sevilla, golü yedikten 7 dakika sonra cevap vermeyi başardı! Navas'ın ortasında Luuk de Jong ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Handanovic'in müdahalesine rağmen topu filelere göndermeyi başardı.

5′ GOL! Inter, Lukaku'nun penaltıdan attığı golle finalde 1-0 öne geçti.

3′ PENALTI! Inter 3. dakikada hızlı hücuma çıktı. Lukaku, Diego Carlos'un müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verirken, Carlos sarı kart gördü.

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez