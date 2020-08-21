MAÇ SONUCU | Sevilla 3-2 Inter | UEFA Avrupa Ligi finali

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı nefesleri kesti, izleyenlere büyük keyif verdi! Kazanan ise Sevilla oldu.
Bu kupayı daha önce çıktığı 5 finalde de kazanma başarısı gösterek tarih yazan İspanyol ekibi, Inter'i 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni 6. kez kazandı.
Sevilla 5. dakikada geriye düştüğü maçta rakibini Luuk de Jong (2) ve Lukaku'nun kendi kalesine attığı gollerle 3-2 mağlup etti.
Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadadan katılma hakkı kazandı. Inter ise 3. torbadan kuraya katılacak.
Inter ise 10 yıl sonra bir UEFA organizasyonunda çıktığı finalde rakibine boyun eğdi.
İtalya ekibi 5. dakikada Lukaku'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı.
Inter'in ikinci golünü ise 35. dakikada stoper Diego Godin kaydetti.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR 3' PENALTI! Inter 3. dakikada hızlı hücuma çıktı. Lukaku, Diego Carlos'un müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verirken, Carlos sarı kart gördü.
Inter oyuncuları kırmızı kart beklerken, Sevilla futbolcuları ise penaltıya itiraz etti.
5' GOL! Inter, Lukaku'nun penaltıdan attığı golle finalde 1-0 öne geçti.
12' GOL! Sevilla, golü yedikten 7 dakika sonra cevap vermeyi başardı! Navas'ın ortasında Luuk de Jong ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Handanovic'in müdahalesine rağmen topu filelere göndermeyi başardı.
18' Inter Teknik Direktörü Conte, penaltı bekledikleri pozisyondan sonra istenilen karar çıkmayınca hakeme yoğun itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
33' GOL! Yine De Jong yine Sevilla! İspanyol ekibi geriye düştüğü finalde 2-1 öne geçmeyi başardı! Kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topa çok iyi kafa vuruşu yapan Luuk de Jong, meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek takımını 2-1 öne geçirdi!
35' GOL! Inter 2 dakika sonra cevap verdi! Bu kez kafa golü Inter'in stoperi Godin'den geldi. Brozovic'in serbest vuruştan altı pas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Uruguaylı oyuncu skoru 2-2'ye taşıdı.
65' BÜYÜK ŞANS KAÇTI! Inter, golcüsü Lukaku ile gole yaklaştı ancak kaleci Bono, Belçikalı forvetin şutunu karşı karşıya pozisyonda kurtarmayı başardı.
74' GOL! Sevilla 3-2 önde! Diego Carlos'un rövaşatayla kaleye gönderdiği topta Lukaku topa müdahale ederek kendi filelerini havalandırdı!
Finalde skoru belirleyen bu gol sonrasında Lukaku yıkılırken, Sevilla futbolcuları büyük sevinç yaşadı.
Romelu Lukaku, Manchester United ve Inter formalarıyla üst üste 11. Avrupa Ligi maçında da fileleri havalandırmayı başardı, kırılması güç bir performansa imza attı.
Inter kalecisi Handanovic, De Jong'un iki kafa vuruşunda da kalesini gole kapatamadı.
Ocampos finalde sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.