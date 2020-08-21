CANLI | Sevilla Inter | UEFA Avrupa Ligi finali

UEFA Avrupa Ligi Sevilla Inter! Avrupa’nın 2 numaralı kupasında final heyecanı yaşanıyor. İspanya temsilcisi Sevilla ile İtalyan ekibi Inter, UEFA Avrupa Ligi kupasını müzelerine götürmek için karşılaşıyor. Köln Stadı’ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Maçın başlama saati 22.00.

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez

STAT: 22.00

SAAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Danny Makkelie

YAYIN: beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1

SEVILLA 6. KUPAYI İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 5 final oynayan Sevilla finalde hiç kaybetmedi! 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında şampiyon olan Sevilla, Kupa 2’de 6. şampiyonluğunu istiyor.

INTER 5. KEZ FİNALDE

Inter son olarak 1998’de çıktığı UEFA Avrupa Ligi’nde kupayı 1991, 1994 ve 1998 yılında kazanmayı başardı. İtalya devi 1997’de ise finalde Schalke’ye boyun eğmişti.

Eğer UEFA Avrupa Ligi’nde zafer Sevilla’nın olursa, Inter gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3. torbadan kura çekimine girecek. Inter’in şampiyon olması halinde Sevilla 2. torbadan kuraya girecek.

Şampiyon takım Şampiyonlar Ligi grup kuralarında 1. torbada yer alacak.