PAOK Beşiktaş maçının hakemi Yunanistan’da görev yapmış! Yok böyle atama!

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilmesi adına hayati bir maç olan PAOK Beşiktaş mücadelesine atanan İtalyan hakem Daniele Doveri'yle ilgili skandal bir gerçek ortaya çıktı.

Doveri'nin 2018'de, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun isteğiyle Aris ile PAOK arasındaki Selanik derbisinde görev aldığı ortaya çıktı.

Yunanistan'da kritik maçlarda farklı federasyondan hakemler ücretli olarak görev alabiliyor.

BÜYÜK HATALAR YAPMIŞTI

Daniele Doveri, söz konusu maçta iki takım lehine de birer penaltı vermiş, başarısız yönetimiyle yoğun şekilde eleştirilmişti. Karşılaşmayı ise PAOK 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, tepki çeken bu atamayı UEFA'ya taşımaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, 25 Ağustos'taki mücadeleden önce hakemin değişmesi için UEFA'ya başvuracak. 42 yaşındaki Doveri'nin kariyerinde 4 Avrupa kupası maçı bulunuyor.