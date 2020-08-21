NBA’de draft kurası çekildi! Piyango Minnesota Timberwolves’a vurdu!

NBA’de draft kurası çekildi. Merakla beklenen kuranın sonunda kazanan taraf Minnesota Timberwolves oldu. 2015 Draft’inde de birinci sırayı kazanan Timberwolves, son 6 sezonda ikinci kez bir numaralı tercihi yapma hakkı kazandı.

Timberwolves’un oyun kurucusu D’Angelo Russell, ESPN’e yaptığı açıklamada “Süper heyecan verici! Çıta yükseldi, işe koyulmak için çok heyecanlıyız” dedi. Takımın basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas da “Önümüze sunulan bu yüksek kalibreli oyuncuları takıma katma ihtimallerinden ötürü heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Rosas, seçecekleri oyuncuya ilişkin de küçük bir ipucu verirken “Biliyoruz ki bir numaralı tercih hakkı ile hemen katkı verecek ve All-Star pivot Karl-Anthony Towns ve All-Star oyun kurucu D’Angelo Russell’dan oluşan genç, güçlü çekirdeğimizi tamamlayacak bir oyuncu seçme fırsatımız var” diye konuştu.

Kurada ikinci sıra bu yıl yıldız oyuncularının sakatlıkları nedeniyle kabus gibi bir sezon geçiren Golden State Warriors’ın, üçüncü sıra ise Michael Jordan’ın sahibi olduğu Charlotte Hornets’in oldu.

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Pandemi, seçimleri zorlaştıracak!

Bu sezon pandemi nedeniyle NCAA turnuvasının düzenlenmemesi nedeniyle takımlar oyuncuları seçerken çok daha büyük zorluk yaşayacak. Geçmiş maçlar ve sezonlar üzerinden analizlerini yürütecek olan takımlar için henüz bir deneme ve yüz yüze antrenman yapma imkanı oluşmadı.

ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski ise NBA’in sanal bir Draft Combine oluşturacağını öne sürdü. Wojnarowski’nin haberine göre 16 Ekim’de gerçekleşmesi planlanan Draft öncesinde uygun bir tarihte Draft Combine da sanal bir şekilde gerçekleştirilecek.

Öne çıkan genç yıldızlar

Öte yandan Reuters’ın konuya ilişkin haberine göre LaMelo Ball, Anthony Edwards, Obi Toppin, James Wiseman, Tyrese Haliburton, Killian Hayes ve Onyeka Okongwu öne çıkan genç yetenekler arasında yer alıyor.

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İlk 14 sırayı belirleyen draft kurasında sonuç şu şekilde oldu:

1. Minnesota Timberwolves

2. Golden State Warriors

3. Charlotte Hornets

4. Chicago Bulls

5. Cleveland Cavaliers

6. Atlanta Hawks

7. Detroit Pistons

8. New York Knicks

9. Washington Wizards

10. Phoenix Suns

11. San Antonio Spurs

12. Sacramento Kings

13. New Orleans Pelicans

14. Boston Celtics