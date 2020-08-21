Marsilya’da, Paris Saint Germain renkleri giymek yasaklandı!

2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi finali Pazar akşamı Fransız ekibi Paris Saint Germain ve Alman devi Bayern Münih arasında oynanacak.

Portekiz takımı Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanacak dev maç öncesi Fransa’nın yerel yönetimi ilginç bir karar aldı. Bouches-du-Rhone polis gücü, maçın oynanacağı akşam Paris Saint Germain’in renklerini barındıran forma-atkı benzeri ürünlerin Marsilya şehrinde giyilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Paris Saint Germain’in, Salı günü RB Leipzig ile oynadığı yarı final maçının ardından Vieux Limanı’nda meydana gelen olaylar nedeniyle yerel yönetimin böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Finale yükselmeyi kutlayan Paris Saint Germain taraftarları ve Marsilya’nın fanatikleri arasında çıkan kavgalar nedeniyle onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Bazı görgü tanıklarına göre, Marsilya taraftalarından oluşan bir grup, yolda gördükleri PSG formalı kişilere saldırarak üstlerindeki formaları ve atkıları çıkarttırıyordu.

Ayrıca şehirde maçı yayınlayan bazı kafeler ise tehditler nedeniyle yayınları durdurmak zorunda kalmıştı.