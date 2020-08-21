İtalya basını duyurdu! Vedat için 2 dev kulüp devreye girdi…

Fenerbahçe’den ayrılması gündemde olan Vedat Muriqi hakkında İtalya basınında önemli iddialar ortaya atıldı.

Vedat’ı renklerine bağlamak isteyen Lazio ile Fenerbahçe arasında 18 milyon Euroluk bir anlaşmaya varıldığı, oyuncu ile Lazio’nun da 5 yıllık bir sözleşme üzerinde el sıkıştığı farklı kaynaklar tarafından bildirilmişti.

Ancak dün akşam saatlerinde Fenerbahçe anlaşmanın bittiği yönündeki haberleri şu ifadelerle yalanladı:

“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi’ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir. Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya’nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İtalya basını, söz konusu açıklamada yer alan “çeşitli kulüpler” ifadesinin karşılığını kaleme aldı. SiamolaRoma’dan Andrea Di Carlo’nun haberine göre iki İtalyan devi de Muriqi’i kadrosuna katmak istiyor. Aynı habere göre Fenerbahçe önümüzdeki günlerde Romalı yöneticilerle görüşecek. Ayrıca Milan’ın da Kosovalı golcü ile ilgilendiği belirtildi.

Lazio geçtiğimiz günlerde anlaştığı David Silva’yı son anda Real Sociedad’a kaptırmıştı.