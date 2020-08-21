Igor Tudor, Juventus için Hajduk Split’ten ayrıldı

İtalya Serie A ekibi Juventus’ta teknik direktörlük görevine getirilen Andre Pirlo’nun yardımcılarından biri Igor Tudor olacak. Süper Lig’de Karabükspor ve Galatasaray’ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Tudor, ülkesinin takımlarından Hajduk Split’ten ayrıldı.

Hajduk resmi siteden yaptığı açıklamada, Igor Tudor’a teşekkür ederip başarılar diledi. Juventus’un da kısa süre içerisinde Tudor için resmi bilgilendirme yapması bekleniyor.

Hırvat ekibi 42 yaşındaki Tudor ile 18 maça çıkarken 9 galibiyet alırken, 8 de mağlubiyet yaşadı.

Igor Tudor alt yapısından yetiştiği Hajduk Split’ten Juventus’a 1999’da transfer olmuş ve 7 yıl boyunca İtalyan devinin formasını giymişti.