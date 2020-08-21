Harry Maguire Yunanistan’da kavgaya karıştı ve gözaltına alındı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda bir eğlence mekanında kavgaya karıştı.

27 yaşındaki İngiliz futbolcu kardeşi ve arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında çıkan kavganın ardından gözaltına alındı.

Daily Mail’in haberine göre gece gittikleri barın koronavirüs önlemleri nedeniyle geceyarısında kapanması üzerine dışarı çıkan Maguire’ın da aralarında bulunduğu 8 erkek, bölgeyi terk etmedi ve kavga ederek çevreyi rahatsız etti. Barın önünde minibüste oturanların çok fazla gürültü çıkarması üzerine ada sakinleri polisi çağırdı.

POLİSE VURDUĞU VE KÜFRETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Polisin gelip minibüsün çekilmesini istemesi karşısında dışarı çıkan iki erkeğin polis memurlarına saldırdığı ileri sürüldü. Maguire’ın da çok saldırgan davrandığı, hatta polise vurduğu ve küfrettiği iddia edildi.

Polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları için yakalanarak gözaltına alınan Harry Maguire ve diğer iki şüphelinin Syros’taki savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Manchester United “Kulüp Harry Maguire’in dün gece Mikonos’ta karıştığı iddia edilen olayın farkındadır. Harry ile temas kurulmuştur, kendisi Yunan yetkililerle tam işbirliği içindedir, Şimdilik daha fazla açıklama yapmıyoruz” açıklamasını yaptı. Yıldız oyuncu UEFA Avrupa Ligi’ndeki Sevilla mağlubiyeti sonraki takımla birlikte 2 haftalık tatile çıkmıştı.