Gökhan Gönül özür diledi: ‘Hata yapmadım ama…’

Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin tecrübeli savunmacısı Gökhan Gönül basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta geçirdiği günlerin ardından eski takımı Fenerbahçe’ye dönen 35 yaşındaki sağ bek, sarı lacivertli taraftarların kendisine gösterdiği tepkilerle ilgili olarak konuştu.

“Hayatımda para hiç önemli olmadı, kontratımda ne yazdığını şu an bilmiyorum” diyen Gönül, “Hata yaptığım için değil, benim adım geçerek onların kızmasına sebep olduğum için hepsinden özür diliyorum” ifadelerini kullandı. Bu senenin Fenerbahçe tarihi için çok önemli olduğunu belirten ve taraftarlardan tepkileri rafa kaldırmalarını isteyen Gönül şu sözleri sarfetti:

“KOL KIRILDI YEN İÇİNDE KALMALI”

“Fenerbahçe TV’ye açıklama yapmıştım. Ayrılmamla ilgili konuşaların şu an gündem olduğunu düşündük. Bu konular, daha sonra çok da derinlere girmeden konuşulabilir. Bugünkü pozitif havayı bozmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde belki bir programda ya da röportajda merak edilenleri konuşuruz. Yaşadığım birçok şey oldu ama hiçbir zaman Fenerbahçe aleyhine konuşmadım. O dönemde Fenerbahçe’nin internet sitesinde bir açıklama yapılmıştı ve ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ denilmişti. Kol kırıldı ve yen içinde kalmalı.”

“KONTRATIMDA NE YAZDIĞINI BİLMİYORUM”

“Fenerbahçe’ye dönmemde Emre Belözoğlu faktörünün etkisi çok. ‘Para için döndü’ diyenler var. Benim hayatımda para hiç önemli olmadı. Zamanında nasıl ayrıldıysam, yine aynı şekilde döndüm. Kontratımda ne yazdığını şu an bilmiyorum. Gerekeni Başkan Ali Koç söyleyecektir.”

“EMRE AĞABEYİN SORMASI YETTİ”

“Beşiktaş kalmam için teklif yaptı, sağ olsunlar. Beşiktaş taraftarı da beni ailesinden bir parça olarak gördü, teşekkür ederim. Beşiktaş için her şeyimi verdim. Emre ağabeyin ‘Geri dönmeyi düşünüyor musun?’ diye sorması yetti.”

“İnsanlar bazen çocuğuna da kızıyor, tepki verip aşırıya da kaçabiliyor. Bu kadar sevdiğiniz bir insana oluşturulan algı, onlara ufacık sebep yeterdi bana kızmaları için. Bu kadar insan sana tepki koydu, nasıl geri dönüyorsun diyorlar. Tepki koymaları normal ama ben hata yapmadım.”

“HATA YAPTIĞIM İÇİN DEĞİL AMA…”

“Benim her zaman yanımdalardı. Bir gün bile hiçbir taraftardan bana kötü söz gelmedi. Böyle bir oyuncunun gidiyor olması, onların eline verilebilecek en ufak sebebe inanmalarını sağladı. Taraftardan hata yaptığım için değil, benim adım geçerek onların kızmasına sebep olduğum için hepsinden özür diliyorum. Ama tekrar söylüyorum hata yapmadım.”

“BU FORMA İÇİN KAN DÖKTÜM”

“Ben Beşiktaş’ta oynarken rencide edecek en ufak hareketim olmadı. 9-10 sene top oynadım, yeri geldi kan döktüm bu forma için. Şimdi döndüm, hala oluşturulan o algıya inanan insanlar da olabilir, tek ricam bu sene bizim için çok önemli. Fenerbahçe camiasının tarihi için çok önemli.”

“TEPKİLERİ RAFA KALDIRSINLAR”

“Benim veya Caner üzerinden takıma zarar gelmesini istemem. Rafa kaldırsınlar, gün bittiğinde, sezon bittiğinde, kontrat bittiğinde söylemlerini söyleyebilirler. Ama bu formayı giydikçe bunun için mücadele edeceğiz. Takım içinde bir değişiklik yok, aile ortamı devam ediyor. Ama hepinizin de bildiği gibi sadece Fenerbahçe saha içinde kendisiyle yarışmıyor. Birçok sorun var saha dışında. Bence saha dışını halledebilirsek çözeriz. Basın algı konusunda çok etkili bunu en azından biliyoruz. Siz bu gelen top yekün insanlara sizde dik durup buranın zarar görmemesi açısından hareket edip bizde futbolcular olarak sahada her şeyi yaptığımızda bir çok sorunu çözebiliriz. 2 sene dışarıdan izledim ve saha dışı çok etken var muhtemelen devam edecek.”

“ZATEN NORMAL FENERLİ YOK”

“Eşim aşırı Fenerbahçeli. Zaten normal Fenerbahçeli yok, o da hasta Fenerli. Ama Beşiktaş maçlarına da gelmişti. Dün de ‘Su akar yolunu bulur’ yazmış. Beşiktaşlılar yanlış anlamasın, bu bir atasözü.”

“FENERBAHÇE’NİN GENLERİNDE VAR”

“Yeni gelen oyuncular var. Buraya yeni gelen oyuncular bu ligi bilen oyuncular. Bu benim açımdan bir artı. Sahada bazen sert davranıyoruz, bazen argo konuşup kavga edebiliyoruz ama her zaman dostuz. Arkadaş, kardeş havası var şu anda. Bu da çok olumlu bana göre. Bu Fenerbahçe'nin genlerinde var. Buraya hangi oyuncu gelirse gelsin buranın parçası olması normal. Burada herkesin biraz da tecrübeli olması birçok kişiye yarıyor. Nerelere gelebiliriz, neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Hocanın verdiklerini antrenmanda üstüne koyarak çalışıyoruz”

“EROL HOCA TAKIMI GEBERTİYOR”

“Birçok hocayla çalıştım, hepsinin kendine özgü taktiği, tekniği, antrenman metodu var. Erol hoca da sağ olsun tabiri caizse antrenmanlarda takımı gebertiyor. İnşallah bu antrenman temposuyla sapasağlam maçlara çıkıp güçlü bir şekilde döneceğiz. Hocanın verdiği çok güçlü bir oyuncu grubu olacak sahada”