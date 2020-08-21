Giannis Antetokounmpo ağırlığını koydu, Milwaukee Bucks seriye denge getirdi!

NBA playofflarında 1. turda Doğu Konferansı’nın 1 numarası Milwaukee Bucks, Orlando Magic’le karşılaştı. İlk maçı 122-110 kaybeden Bucks, süperstarı Giannis Antetokounmpo’nun 28 sayı ve 20 ribaundla geceye damga vurduğu maçı 111-96 kazandı ve 7 maçlık seride durumu 1-1’e getirdi.

Magic’in yıldızı Nikola Vucevic 32 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ancak takımında kimse 12 sayının üzerine çıkamayınca Vucevic’in çabaları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Bucks’ta Brook Lopez ise 20 sayıyla galibiyete katkı verdi.

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Günün diğer maçları:

(0) Indiana Pacers 100-109 Miami Heat (2)

(2) Houston Rockets 111-98 Oklahoma City Thunder (0)