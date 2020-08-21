Galatasaray’ın hazırlık maçları programı açıklandı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk üç maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacak olan Galatasaray, ilk olarak 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor ile karşılaşacak.

Futbol takımımızın 2020-2021 sezonu öncesi hazırlık maçı programı belli oldu. Detaylar için https://t.co/SOJTrDfp2m pic.twitter.com/7qJ0GpOg1V — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020

İkinci maçında 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak sarı kırmızılıların Florya'daki son rakibi, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor olacak. 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık programı içerisinde Süper Lig'den iki takımla maç yapacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda sarı kırmızılı ekip 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile saat 17.00'de karşılaşacak. Bu maçı ardından Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Galatasaray, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul ekibi ile karşı karşıya gelecek.