Galatasaray’da Zach Hankins şoku! Yollar ayrıldı…

Galatasaray Doğa Sigorta’nın yeni transferi Zach Hankins, “öngörülemeyen nedenler dolayısıyla” sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı.

24 yaşındaki Amerikalı basketbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşma sağlanarak yapıldığını vurguladı. Sarı kırmızılı kulüp Zach Hankins’in sözleşmesinin sağlık problemleri nedeniyle feshedildiğini açıkladı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama: Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır.

Zach Hankins’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz.