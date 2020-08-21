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Sözcü

Galatasaray’da Scott Piri göreve başladı

Daha önce Galatasaray'da 3 yıl çalışan Scott Piri, sarı-kırmızılılarda yeniden göreve başladı.

20:47 -
Haberler Futbol
Galatasaray’da Scott Piri göreve başladı

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in daha önce teknik kadrosuna kattığı performans uzmanı ve kondisyoner Scott Piri, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray’a tekrar hoş geldin Scott Piri.

Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri’ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”

Son güncelleme: 20:49 21.08.2020