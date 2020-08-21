Galatasaray’da Scott Piri göreve başladı

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in daha önce teknik kadrosuna kattığı performans uzmanı ve kondisyoner Scott Piri, sarı-kırmızılı takıma geri döndü.
Galatasaray’a tekrar hoş geldin Scott Piri
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri’ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/k4WUe74cN1
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020
Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;
“Galatasaray’a tekrar hoş geldin Scott Piri.
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri’ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”