Farouk Miya: ‘Bu sene ligde daha başarılı olacağımıza inanıyoruz’

Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde 10 Ağustos'tan bu yana yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmalar hakkında konuşan yeşil-beyazlıların başarılı futbolcusu Farouk Miya, “Yeni sezon çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Biliyorum ki geçen sezon yeterli bir performans sergileyemedik. Bunu tersine çevirmek için bu sene kenetlendik ve daha çok çalışıyoruz. Bu şekilde taraftarlarımızı memnun etmek ve lig tablosunda daha yukarılarda bir pozisyonda yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Miya, takım olarak yeni sezonda hedeflerinin; iyi bir başlangıç yaparak sezon boyunca alt sıralarda yer almadan ligi yukarılarda tamamlamak olduğunu belirtirken, bunu da takım ruhunu en iyi şekilde sağlayıp sahaya yansıtarak başaracaklarına inandığını sözlerine ekledi.