Davil Silva’yı kaptıran Lazio’da rota Rafinha!

İtalya Serie A ekibi Lazio, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Başkent ekibi hücum içinb Vedat Muriqi’yi de transfer etmek isterken orta sahasına da mutlak bir ekleme yapma hedefinde.

Manchester City’den ayrılan David Silva’yı sağlık kontrolünden geçiren ancak oyuncuyu La Liga ekibi Real Sociedad’a kaptıran Lazio, Barcelona’dan Rafinha’yı transfer etmek istiyor.

2017-2018 sezonun ikinci yarısında Inter forması da giyen Brezilyalı için Lazio 12 milyon Euro teklif yatı. Gazzetta dello Sport’un haberine göre gelecek sezon Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncunun transferinde Lazio sona yaklaştı.

Geçen sezonu La Liga ekibi Celta Vigo’da kiralık olarak geçiren Rafinha, 32 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptı.