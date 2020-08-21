Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA’ya gönderdiği liste belli oldu.

Futbol Takımımızın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu İçin UEFA'ya Bildirilen Takım Listesi pic.twitter.com/g9oDTf1BNl — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2020

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA’ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N’Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar:

“Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N’Koudou, N’Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)”

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