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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için UEFA’ya bildirilen takım listesi belli oldu. Mensah, N'Sakala ve Welinton listeye dahil edildi. Siyah beyazlılar Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak

12:53 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için UEFA’ya gönderdiği liste belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; UEFA’ya gönderilen kadroda, yeni transferler Mensah, N’Sakala ve Welinton da yer aldı. Listede bulunan oyuncular şunlar:

“Boyd, Ersin, Hasic, Atiba, Erdoğan, Larin, Lens, Ljajic, Mensah, Umut, N’Koudou, N’Sakala, Oğuzhan, Douglas, Roco, Welinton, Dorukhan, Necip, Kartal, Rıdvan, Utku, Vida, Güven, Emre Bilgin (B Listesi)”

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beşiktaş şampiyonlar ligi
Son güncelleme: 13:45 21.08.2020