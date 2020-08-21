Bein Sports haber frekans bilgileri: Bein Sport haber nasıl izlenir?

Sevilla İnter UEFA Süper Kupa finali beinsports haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, dev finali yayınlayacak olan bein sports haber nasıl izlenir? beinsports haber izleme yöntemleri ve frekansları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

BEİN SPORT HABER FREKANSI

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V – Dikey’dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.