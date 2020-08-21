Anthony Davis coştu, Los Angeles Lakers seriye döndü! 2012’den sonra ilk kez…

NBA playoff 1. turunda Batı Konferansı’nın bir numarası Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers’la serinin ikinci maçında bir araya geldi. İlk maçı 100-93 kaybeden Lakers, 111-88’lik skorla kazanarak 7 maçlık seride durumu 1-1’e getirdi.

Lakers’ta Anthony Davis, 31 sayısının yanında 11 de ribaund alarak geceye damga vurdu. LeBron James ise 10 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle katkı verdi. Bu galibiyet, 2012 Batı Konferansı yarı final serisi 3. maçında Lakers’ın Oklahoma City Thunder karşısında aldığı galibiyetten sonra takımın elde ettiği ilk playoff zaferi oldu.

Blazers’ın yıldız oyun kurucusu Damian Lillard 18 sayıda kalırken CJ McCollum ise 13 sayı kaydetti. Üçüncü çeyreğin sonuna doğru sol işaret parmağında çıkık oluşan ve oyuna devam edemeyen Lillard, NBA’in pandemi arasından geri dönüşünden bu yana en az sayı kaydettiği maçı oynadı.

LeBron bu kez arkaplanda…

İlk maçta 23 sayı, 17 ribaund ve 16 asistle geeye damga vuran ancak yenilgiyi önleyemeyen LeBron James, ikinci maçta daha arkaplanda kalırken kaydettiği 10 sayı, deneyimli süperstarın 2014 Doğu Konferansı finalinde Miami Heat formasıyla serinin 5. maçında Indiana Pacers’a karşı sergilediği 7 sayılık performanstan sonra, en düşük sayı katkısı verdiği playoff maçı oldu.