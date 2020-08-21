Andre Felipe Souza, Gaziantep FK’da

Gaziantep Futbol Kulübü, forvet hattını Brezilyalı Andre Felipe Souza ile güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep ekibine imza atan 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, takımın Afyon’da sürdürdüğü sezon başı kampına da katıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, kariyerinde Brezilya Milli Takımı’nda da forma giymiş olan forvet oyuncusu Andre Felipe ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Andre’ye kulübümüze hoşgeldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Corinthians, Sporting Lizbon, Santos, Atletico Minerio, Vasco da Gama, Dinamo Kiev, Bordeaux, Sport Recife ve Gremio gibi önemli takımların formasını giyen Andre Felipe Souza, toplam 296 maça çıkarken 83 gol atıp 19 da asist yaptı.