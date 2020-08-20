SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Trabzonspor’da ayrılık! Temmuz 2019’da gelmişti, sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor 2019-2020 sezonu öncesi yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki sol açık Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshettiklerini duyurdu.

12:37 -
Haberler Futbol
Trabzonspor’da ayrılık! Temmuz 2019’da gelmişti, sözleşmesi feshedildi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ve transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 2019-2020 sezonu öncesi yaz transfer döneminde 50 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nemanja Andusic’in sözleşmesini feshetti.

Üç yıllık sözleşme imzalanan ve kontratı Mayıs 2022’de sona erecek olan 23 yaşındaki sol açık, geçen sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da kiralık olarak geçirmişti.

TFF 1. Lig’de de bekleneni veremeyen oyuncu Balıkesirspor formasıyla ligde 10 maça çıkmış ve 1 gole imza atmıştı. Temmuz 2019’da Mladost Kakanj’dan transfer edilen Andusic hakkında Trabzonspor şu açıklamada bulundu:

“Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic’in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

balıkesirspor Nemanja Andusic süper lig tff 1.lig trabzonspor