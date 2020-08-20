Son dakika! MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp istifa etti. TFF’den konuya ilişkin bir açıklama yayınlanırken açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

“Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i bugün Riva’da ziyaret etmiştir.

Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’e bildirmiştir.

Sayın Zekeriya Alp’e ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Daha önce 1 Mart 2012 – 16 Aralık 2014 tarihleri arasında MHK Başkanlığı yapan Zekeriya Alp, 1 Haziran 2019’da Sabri Çelik’in görevinden ayrılmasının ardından 2019-2020 sezonu öncesi 4 Temmuz 2019’da MHK Başkanı olarak göreve getirilmişti.

Eski bir futbolcu olan Zekeriya Alp, 1968-1978 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti. Siyah-beyazlı formayla 300’ün üzerinde maça çıkan Zekeriya Alp, 22 kez de Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını terletmişti.