Son dakika | Medipol Başakşehir Skrtel’in sözleşmesini uzattı

Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir tecrübeli stoperi Martin Skrtel ile yeni sözleşme uzattı. 35 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşma resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyuruldu:

2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.