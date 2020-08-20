Son dakika | Elneny Beşiktaş’ta veda ettiğini açıkladı

Bonservisi Arsenal’de olan Mohamed Elneny, kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve Beşiktaş’a veda ettiğini duyurdu.
Mohamed Elneny twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dün İstanbul’da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları, gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım”‘ ifadelerini kullandı.
Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol 4 asistlik katkı sağladı.
Yesterday was my last day in Istanbul & fans made it very emotional by the amount of love I witnessed..Besiktas fans: I was really touched & will always be grateful. Management & teammates: A memorable season with a superb ending by qualifying for the CL.Thank u for everything pic.twitter.com/IvATMigCO0
— Mohamed ELNeny (@ElNennY) August 20, 2020