Son dakika | Beşiktaş Welinton transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, N’Sakala’nın ardından Alanyaspor’dan 2. transferi Welinton’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş’tan yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.
Deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 3 gollük de katkı sağladı.
Beşiktaş’ın yeni transferi Welinton için bir süre önce N’Sakala, tesislerden video paylaşarak transferin bittiğinin sinyallerini vermişti.
Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva#GeçitYok pic.twitter.com/l2430r6Y2x
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2020