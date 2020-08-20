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Sözcü

Son dakika | Beşiktaş Welinton transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyaspor'un 31 yaşındaki stoperi Welinton'u kadrosuna kattı.

20:30 -
Haberler Beşiktaş
Son dakika | Beşiktaş Welinton transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, N’Sakala’nın ardından Alanyaspor’dan 2. transferi Welinton’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı oyuncunun, Beşiktaş’tan yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.

Deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 3 gollük de katkı sağladı.

Beşiktaş’ın yeni transferi Welinton için bir süre önce N’Sakala, tesislerden video paylaşarak transferin bittiğinin sinyallerini vermişti.

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Son güncelleme: 20:33 20.08.2020