Son dakika | Bafetimbi Gomis yine fenalaştı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al Ahli Jeddah ile deplasmanda oynanan mücadelede fenalık geçirdi.

Kariyerinde bir çok kez aynı durumla karşı karşıya kalan eski Galatasaraylı Gomis, Türkiye’de oynadığı dönemde de Kasımpaşa maçında baygınlık geçirmişti.

Ahli Jeddah maçının 12. dakikasında kendisini yere bırakan ve hareketsiz kalan Fransız golcü yapılan müdahalenin ardından ayağa kalktı ve maça devam etti.

GOMİS’İN HASTALIĞI ZAMAN ZAMAN ZOR ANLAR YAŞATIYOR

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip Gomis daha önce de sahada problemler yaşamıştı. 2009 yılında Fransa Milli Takımı’nın kampında bir antrenmanda ani bir baygınlık geçiren Gomis’e vazovagal senkop teşhisi konmuştu. Bafetimbi Gomis zaman zaman, aşırı sıcak hava, aşırı nem ve yoğun stres altında bulunduğu durumlarda şuur kaybı yaşayabiliyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlıkta bu hastalığı tetikleyebiliyor.

Fransa’da Lyon forması giyerken de üç kez baygınlık geçiren Gomis, Premier League’de Swansea City forması giyerken Tottenham ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında da sorunu yaşamış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı.

VAZOVAGAL SENKOP NEDİR?

Senkop olarak da adlandırılan bayılma, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan ani ve kısa şuur kaybına verilen isimdir. Bu bayılmaya birçok farklı şey etki edebilir. Bunlar, düzensiz kalp atışı, nöbetler, panik atak veya anksiyete atakları, düşük kan şekeri, anemi ve sinir sisteminin tansiyonu düzenleyişindeki sorunlardır. Bazı bayılma türlerinin aileden geçtiği yani genetik olduğu düşünülüyor. Bayılma, belirli bir sağlık sorununun işareti olabilir, ancak bazen sağlıklı bireylerde de olur. Çoğu çok kısa süren bayılmalarda bayılan kişi çoğunlukla kısa süre içinde kendini toparlar.