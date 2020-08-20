Şok mağlubiyet sonrası Pierce’tan flaş LeBron yorumu: ‘Tarihin en iyisi’ muhabbeti biter!

Los Angeles Lakers, NBA play-off ilk tur ilk maçında Portland Trail Blazers’a 100-93 mağlup olurken eski NBA yıldızı ve Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, play-off’ta Lakers ilk turda elenirse bu durumun LeBron James’in başarılarından birçok şeyi eksilteceğini söyledi.

ESPN’in The Jump adlı programında açıklamalarda bulunan Paul Pierce şunları söyledi:

“LeBron artık gençleşmiyor. Bu onun mirasına büyük bir darbe vuracak. Onun tüm zamanların ilk beş oyuncusu arasında olmadığını zaten söylemiştim. İlk turda kaybetmek şöyle dursun, Lakers bir şampiyonluk kazanamazsa, bu GOAT (Greatest of all times / Tüm zamanların en iyisi) muhabbetlerini artık duymak istemiyorum.” İLGİLİ HABER Furkanlı Philadelphia, Boston karşısında 2-0 geriye düştü

Pierce, mayıs ayında LeBron’un NBA’de tüm zamanların ilk beşinde olmadığını öne sürmüştü. James, 17 yıllık NBA kariyeri boyunca hiçbir zaman play-off’lara ilk turda veda etmemişti.