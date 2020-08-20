Sevilla Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi finali için heyecan dorukta!

Avrupa’nın ikinci büyük kupasına İspanyol ekibi Sevilla ile İtalya ekibi İnter Almanya’nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Futbol severlerin beIN Sports Haber’de şifresiz olarak izleyebileceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. Sevilla Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SEVİLLA İNTER UEFA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Finalde İspanya’nın Sevilla ve İtalya’nın Inter takımları, 21 Ağustos Cuma akşamı TSİ 22.00’de Almanya’nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı’nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

SEVİLLA İNTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sevilla İnter UEFA Avrupa Ligi final maçı ücretli yayın platformu olan beIN Sports’tan yayınlanacak.

SEVİLLA İNTER MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku